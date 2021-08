Il sindaco di Catania, sgravi fiscali a chi ha subito danni per gli incendi

"Il Comune è al lavoro per impedire che quanto accaduto possa ripetersi e contenere il rischio che comunque è quello di una situazione emergenziale. Con la Protezione Civile abbiamo fatto la nostra parte, ma siamo in presenza di eventi assolutamente eccezionali in un contesto altrettanto eccezionale". Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese a margine del vertice straordinario con la Protezione Civile convocato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per l'emergenza incendi in Sicilia. "Noi andremo a sancire degli sgravi fiscali - ha concluso - in riferimento ai tributi di competenza comunale e andremo a elargire un contributo straordinario per gli affitti".