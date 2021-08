Musumeci a 360 gradi sugli incendi:"Autocombustione mi pare assai rara"

"Concordo perfettamente con il capo della protezione civile Curcio: l'autocombustione, come origine degli incendi, mi pare assai rara. L'alta temperatura aiuta a sviluppare i roghi perche' si surriscolda il materiale particolarmente infiammabili": lo ha detto a Catania il presidente della Regione, Nello Musumeci. Inoltre, ha aggiunto, Catania il problema e' anche legato alla presenza dell'aeroporto perche' la zona balneare ricade a pochi metri dalla fine della pista. Dobbiamo operare a 360 gradi. Accanto alle ipotesi dolose dobbiamo aggiungere la temperatura a 45 gradi e un leggero venticello che e' quello che basta per far divampare gli incendi". Il presidente della Regione ha poi concluso: "Regione comune provincia e protezione civile stiamo lavorando per un piano si sicurezza e di prevenzione. Non e' il momento delle polemiche".

"Risponderemo anche ai sindacalisti che fanno politica e risponderemo anche agli sciacalli politici. In questo momento il tema e' lavorare per contenere i danni. Consentitemi una sola parola. La prevenzione, la Regione la fa nelle aree boschive. Ecco, le aree boschive in questi incendi sono interessate solo al 25 per cento. Ci siamo capiti". Cosi' il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci rispondendo ad un giornalista che gli chiesto un commento sulle polemiche riguardo gli incendi.