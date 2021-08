Attacco hacker alla Regione Lazio, Zingaretti: atto terroristico

Ancora bloccate le prenotazioni per il vaccino nel Lazio per l'attacco hacker che da ieri ha colpito i sistemi informatici della Regione e che sarebbe partito dall'estero.

La campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue nonostante l'attacco hacker. Fino ad ora sono prenotati fino al 13 agosto oltre 500mila cittadini che possono recarsi nei centri di somministrazione nella data e nell'orario già indicato.

"Sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l'operatività dei sistemi in totale sicurezza. I tecnici sono al lavoro anche per riattivare in sicurezza le nuove prenotazioni, nessun dato sanitario è stato trafugato", ha assicurato l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Sono pienamente funzionanti i sistemi informativi della rete di emergenza urgenza Numero Unico 112 e 118. Operativi anche tutti i sistemi delle reti tempo-dipendenti e il sistema ospedaliero SIO e il SIES. Operativo il sistema trasfusionale", ha riferito anche D'Amato.

Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa ha spiegato: "non conosciamo la matrice dell'attacco e tutte le ipotesi sulla matrice sono al vaglio degli investigatori". Ha poi aggiunto che "la definizione (dell'attacco, ndr) non è dato saperla".

Preso di mira il Ced della Regione Lazio e disattivato anche quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. È il primo tassello degli accertamenti che la polizia postale sta svolgendo in coordinamento con la Procura di Roma. Al momento non è stata ancora circoscritta l'area geografica da cui sono partiti i malware che hanno infettato i server regionali.

"Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi di stampo terroristico. Il Lazio è vittima di un'offensiva criminosa, la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale", ha detto Zingaretti. "Gli attacchi sono ancora in corso. La situazione è molto seria e molto grave", ha spiegato Zingaretti dicendo che nella notte c'è stato un altro attacco ma è stato respinto sena ulteriori danni.