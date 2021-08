Incendi nella Valle dell'Ippari e nel Comisano: in azione anche Canadair

Brucia la Valle dell'Ippari, nel Vittoriese, nella zona di San Giovanni. In azione Vigili del fuoco e un Canadair. Un altro rogo si è sviluppato in territorio di Chiaramonte Gulfi, mentre nell'area dell'aeroporto di Comiso è stato necessario intervenire per evitare che le fiamme si propagassero pericolosamente vicino ad alcune abitazioni. La situazione appare sotto controllo anche se viene mantenuto lo stato di allerta viste le alte temperature. In corso indagini per accertare l'origine dei roghi. Potrebbe trattarsi dell'ennesima, criminale azione dell'uomo.

FOTO: Franco Assenza