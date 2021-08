Meteo, allerta rossa a Palermo: mercoledì si arriva a 39°

Il gran caldo continua a non dare tregua. La Protezione civile regionale ha diffuso oggi un bollettino per rischio incendi e ondate di calore. Nella provincia di Palermo è previsto un rischio di livello 2 (arancione) con una temperatura massima percepita di 36°C, che sale al livello 3 (rosso) per la giornata di mercoledì 4 agosto, con la temperatura massima percepita che arriva a 39°C. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo è prevista una pericolosità alta ed un livello di "attenzione" (colore rosso).