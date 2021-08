Reggio Calabria, appalti pilotati nella Sanità: 17 misure cautelari

Un consigliere regionale ai domiciliari; imprenditori e funzionari dell'azienda sanitaria provinciale (Asp) arrestati. In mezzo, gli affari della 'Ndrangheta che continua a nutrirsi di complicità, corruzione e malaffare. Quella andata in scena a Reggio Calabria, con l'operazione "Inter nos", è l'ennesima dimostrazione di un sistema sanitario malato. Undici anni di commissariamento non hanno scrostato decenni di mala gestio di un settore che la criminalità utilizza come bancomat, sfruttando politici e dirigenti corrotti. Mentre i calabresi sono costretti, ancora oggi, a fare i conti con strutture fatiscenti e servizi inesistenti. L'inchiesta della Guardia di Finanza segna l'ennesimo colpo della Dda reggina, guidata dal procuratore capo Giovanni Bombardieri, che mette a nudo quel sistema corrotto che pare voler resistere nel tempo. Sono 24 in tutto le persone coinvolte: 9 in carcere, 7 ai domiciliari, uno sospeso dal servizio e 7 indagati a piede libero. Fra gli arrestati, in regime di detenzione domiciliare, c'è anche il consigliere regionale Nicola Paris (ex Udc), eletto alle scorse elezioni regionali con 6.358 preferenze. Ed è proprio a lui che viene contestato il reato di corruzione. Paris, si evince dall'inchiesta, avrebbe tentato di intervenire sul governatore facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì e sul commissario Asp, Scaffidi, al fine di sollecitare il rinnovo contrattuale di un funzionario in forza all'Asp di Reggio Calabria ed "asservito completamente", scrive il gip, agli interessi di un gruppo d'imprenditori. Gli stessi che sostennero Paris alle scorse elezioni regionali. Secondo il gip Caterina Catalano "Paris si è adoperato per condizionare le determinazioni dei soggetti al vertice dell'amministrazione regionale e sanitaria locale in ordine alla riconferma del pubblico ufficiale corrotto nel proprio incarico. La proroga del funzionario come direttore del settore risorse economico finanziarie avviene, per altro, in assenza delle previste procedure di evidenza pubblica da espletare necessariamente per ricoprire detto incarico, aspetto, quest'ultimo ancora oggetto di indagine". Emerge, dunque, una "circolarità di interessi, di natura illecita, che legano a "doppio filo" gli indagati".Secondo quanto appurato dai finanzieri vi sarebbe stata una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti e, più in generale, di delitti contro la pubblica amministrazione. Insomma, un sistema ben collaudato che continua a vedere nella sanità un settore privilegiato dell'interesse della 'ndrangheta. Paris e i suoi fedelissimi, fra l'altro, si vaccinarono contro il Covid prima di medici ed infermieri. Qualcun altro, invece, sottrasse dispositivi di protezione preziosissimi in piena emergenza pandemica. Perché la sanità, da quelle parti, doveva essere sempre cosa loro.