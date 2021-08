Trasportava più di un chilo di marijuana, siracusano arrestato a Priolo

Nella mattinata di ieri, la polizia di Stato ha tratto in arresto, per il reato di trasporto di sostanza stupefacente, Alan Modica, 48 anni, siracusano, già gravato da precedenti anche in materia di stupefacenti.In particolare, nel corso di servizi antidroga nel centro di Priolo Gargallo, i poliziotti hanno notato la presenza dell’uomo, residente a Siracusa, il quale, a bordo della sua autovettura, si era fermato e aveva aperto il cofano posteriore, prelevando una grossa busta.Gli investigatori, insospettiti dalla scena, hanno deciso di controllarlo ma, alla vista della Polizia, ha iniziato a correre, nel tentativo di dileguarsi, portando con sé la busta. I poliziotti, riusciti a bloccare l’uomo dopo una corsa, hanno recuperato la busta, che risultava contenere un grosso quantitativo di droga, ovvero oltre 1 chilo di marijuana.

Alan Modica inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello, che portava senza alcun motivo legittimo, e pertanto è stato denunciato anche per tale reato.Al termine delle incombenze di rito, l’uomo, tratto in arresto, è stato portato in carcere su disposizione dell’autorità mentre lo stupefacente, del valore commerciale di oltre 25mila euro - nel mercato illecito al dettaglio - è stato sequestrato.