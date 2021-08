Mascali, il 5 agosto si apre il NerelloJazzFest: in programma degustazioni, workshop e musica

Un calice di Nerello mascalese, cultura enogastronomica e tanta buona musica jazz. Saranno questi tre semplici ingredienti a riempire le serate della prima edizione del NerelloJazzFest, manifestazione organizzata a Mascali, con il patrocinio dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Comune di Mascali ed in collaborazione con l’Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori vino) di Catania. Le tre serate in programma, il 5, il 13 ed il 27 agosto, tutte ad ingresso libero, si svolgeranno nelle piccole ed incantevoli frazioni di Sant’Antonino, Nunziata e Puntalazzo. Un modo per valorizzare e restituire centralità alle aree periferiche del territorio. Protagonista sarà il Nerello mascalese, il vitigno autoctono, che nasce proprio nel territorio della Contea di Mascali e che è diventato uno straordinario brand, ormai conosciuto in tutto il mondo. Il primo degli eventi in programma, giovedì 5 agosto, si terrà a Sant’Antonino. Alle ore 19 prenderà il via il workshop ‘Sant’Antonino e la Contea di Mascali’ e poi, a partire dalle ore 20, la degustazione di vini dell’azienda locale Antichi Vinai, in abbinamento con prodotti tipici, guidata dai Maestri Assaggiatori Onav. Ad esibirsi durante la serata sarà il Claire D. Quintet, con Claire D. alla voce, Domenico Longo al pianoforte, Franco Costanzo al contrabbasso, Giuseppe Carbonaro alla batteria e Salvo Riolo alla tromba.

NELLA FOTO DI LISA CALDANA Claire D.