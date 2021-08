Catania, sequestrati duemila articoli Apple contraffatti: 2 denunce

Oltre 2.000 prodotti Apple contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un negozio di telefonia di Catania i cui due titolari sono stati denunciati. Si sarebbero approvvigionati direttamente da fornitori asiatici e per eludere i controlli doganali gli articoli arrivavano in Italia con adesivi che coprivano simbolo della Apple falsificato oppure venivano nascosti dentro involucri di produttori di articoli aftermarket. Secondo quanto accertato, i prodotti venivano poi immessi in commercio anche su diverse piattaforme on line a prezzi notevolmente inferiori rispetto agli standard di mercato. Al termine delle attività di servizio sono stati complessivamente sequestrati 2.093 articoli tra accessori e componenti per telefonia per un valore complessivo al dettaglio di circa 50.000 euro.