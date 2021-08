Campobello di Mazara, "aperivax" nel week end: aperitivo e vaccino

Per la prima volta in provincia di Trapani sarà possibile vaccinarsi contro il Codiv-19 sorseggiando l'aperitivo. A organizzare l'Aperivax per venerdì e sabato prossimi è il 'McOne lounge bar' di Tre Fontane frazione di Campobello di Mazara, nel Trapanese. L'iniziativa è in collaborazione con Asp Trapani e Comune. Dalle 17 alle 23 le persone dai 12 anni in su potranno vaccinarsi rimanendo sedute ai tavoli. Saranno i medici del punto vaccinale dell'ospedale 'Vittorio Emanuele III' di Salemi a inoculare le dosi agli ospiti del locale.