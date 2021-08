Modica, servizio idrico: nuovi pozzi in funzione alla Sorda

Giovedi 5 agosto verrà sospesa l’erogazione di acqua corrente in tutto il quartiere Sorda. La chiusura è necessaria per consentire la messa in funzione di due dei tre nuovi pozzi recentemente realizzati a servizio del quartiere. In questo modo verrà immessa nella rete una quantità di acqua in grado di soddisfare tutte le abitazioni, anche quelle zone che maggiormente hanno sofferto l’erogazione a singhiozzo. La chiusura dei rubinetti avverrà alle prime ore del giorno e si concluderà in circa 12 ore.