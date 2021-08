Floridia, trovato cadavere in via De Amicis: morto un 69enne

Era accasciato in strada e non dava segni di vita. Così a Floridia in via De Amicis ieri sera dopo le 22 è scattato l'allarme con. una segnalazione ai carabinieri della Tenenza ed al 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno accertato che l'uomo era già morto. Sono stati i militari dell'Arma a identicarlo attraverso un documento d'identità che la vittima portava in tasca. Si tratta di Salvatore Scamporlino, 69 anni, abitante a Floridia, ma di origini catanesi. L'uomo non ha familiari in paese, quindi è stato portato all'obitorio in attesa del riconoscimento ufficiale. Secondo un'ispezione cadaverica del medico legale intervenuto sul posto, dovrebbe trattarsi di morte naturale. Scamporlino che a Floridia viveva da solo, sarebbe stato colpito da uninfarto. E' probabile che era sceso in strada per chiedere aiuto, Ma in via De Amicis a poche decine di metri dalla Villa comunale ha trovato la morte.