Covid, aumentano i contagi nel Ragusano: 1.582 le persone positive al virus

Ancora in aumento le persone positive al Covid nel Ragusa. Il report Asp del 3 agosto ne segnala 1.582 ( 28 in più nelle ultime 24 ore) con 1.525 in isolamento domiciliare, 51 ricoverati in ospedale e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 14 Acate, 22 Chiaramonte Gulfi, 121 Comiso, 9 Giarratana, 36 Ispica, 137 Modica, 1 Monterosso, 119 Pozzallo, 261 Ragusa,

153 Santa Croce Camerina, 115 Scicli, 539 Vittoria. I guariti sono 12.871 e i morti, per fortuna, sono sempre 280.