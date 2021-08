Vittoria, scontro fra due auto e un camion sulla ex statale 115: quattro feriti

E' di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi questa mattina sulla ex Statale 115, all'incrocio con la Provinciale 2 per Acate, in territorio di Vittoria. per cause da accertare si sono scontrati un autocarro, un'Alfa 147 e una Fiat 500 L. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti SS 115 all’incrocio con la Sp 2 per Acate. Lo scontro è avvenuto tra 3 veicoli, un’Alfa Romeo 147, una Fiat 500L e un autocarro. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la Polizia Municipale di Vittoria per i rilievi.

(FOTO: Franco Assenza)