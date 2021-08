Palermo, chiacchere sul marciapiede: si presenta il romanzo di Giusy Sciacca

Torna a Palermo, giovedì 5 agosto, "Chiacchere sul marciapiede", l'iniziativa della Libreria "Tante Storie" di via Ludovico Ariosto. Sarà presentato il romanzo di Giudy Sciacca "Virità, femminile singolare-plurale". A dialogare con l'autrice sarà Giuseppe Castronovo, titolare della Libreria.

Il romanzo vede venti donne protagoniste di altrettanti racconti. Stanche di essere spesso dimenticate o travisate, prendono la parola per narrare loro la storia e spiegare al lettore la propria versione dei fatti. Alcune abitano sull'Isola dai tempi del mito, altre sono partite per poi ritornare, altre ancora sono arrivate in epoche più moderne, fino a giungere agli albori del Novecento. Sono dee, artiste, nobildonne, talvolta sante, ma anche rivoluzionarie, eretiche, scienziate. In una parola, donne. E non aspettano altro che essere ascoltate. Il volume è il risultato dell'intreccio di queste singole voci, scelte e filtrate dalla scrittura dell'autrice. L'appuntamento con "Chiacchere sul marciapiede" è alle 18,30 di giovedì 5 agosto.