Siracusa, Guardia Costiera: controllo sulla pesca e soccorso in mare

L’equipaggio della motovedetta CP 764 della Guardia Costiera di Siracusa ha portato a termine un’attività di controllo a tutela delle risorse ittiche nel rispetto della normativa di settore vigente. A seguito della segnalazione di un bagnante impegnato in attività di snorkeling in località Arenella è stato rinvenuto un cavo di materiale plastico sul fondo. Il personale militare della Guardia Costiera, giunto sul posto della segnalazione procedeva al recupero di 60 elementi, nello specifico trappole in pvc e/o materiale plastico assimilabili a barattoli, utilizzati, illecitamente, per la cattura dei polpi, procedendo ad effettuarne il sequestro amministrativo.

Immediatamente dopo le operazioni di recupero dell’attrezzo irregolare, la motovedetta CP 764 veniva impiegata, dalla sala operativa, per prestare assistenza ad un natante in vetroresina incagliato sugli scogli in prossimità di Punta Arenella. La motovedetta CP 764 dirigeva a tutta velocità sul luogo della richiesta di intervento di soccorso che raggiungeva poco dopo e individuava l’unità in difficoltà. Il personale di bordo provvedeva a porre in sicurezza l’unità e i suoi occupanti. Considerata l’avaria al motore e le condizioni meteomarine non ottimali, la motovedetta CP 764 provvedeva a scortare l’unità in avaria al porto Piccolo di Siracusa ove ormeggiava in condizioni di sicurezza.