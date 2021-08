Salvini a Palermo, per imbarcare nella Lega Sammartino, Sudano e Cafeo

Matteo Salvini è arrivato nel primo pomeriggio a Palermo per una riunione della direzione regionale della Lega siciliana e per incontrare europarlamentari, deputati e dirigenti locali e gli ormai ex renziani, Luca Sammartino e Valeria Sudano. Salvini, percorrendo a piedi piazza Politeama, ha raggiunto la sede del partito in via Garzilli, per il vertice ancora in corso che 'battezzerà' l'ingresso di Sammartino e Sudano nella Lega. "Abbiamo fatto un'ennesima, bellissima chiacchierata di politica immaginando gli scenari in vista delle prossime elezioni regionali e parlando di Sicilia", ha detto Sammartino ai cronisti. "C'è un'interlocuzione importante con la Lega con una formula che il partito vuole mettere in campo diversa rispetto al progetto tradizionale".- ha spiegato - "Questa è una fase concitata della politica siciliana ma anche nazionale - ha aggiunto il deputato ex renziano -. Credo che oggi tutto il centrodestra stia guardando con grande interesse anche agli sviluppi della politica siciliana perché la nostra Regione ha bisogno di un rilancio. Oggi il progetto di Matteo Salvini e di tutto il centrodestra può ritrovare uomini e donne, amministratori locali, capaci assieme all'attuale classe dirigente del partito di dare vita a un rafforzamento di un campo che guarda a un centrodestra sempre più largo e agli interessi della Sicilia".

L'ambizione che sia la Sicilia ad essere la prima grande regione del Sud ad avere un candidato, uomo o donna, governatore espresso dalla Lega l'ho fatta in passato e la ribadisco a maggior ragione oggi. Non chiedetemi nomi che ancora manca un anno e mezzo e noi ci stiamo preparando ad essere pronti, nel frattempo puntiamo a lavorare bene. siamo in maggioranza e vogliamo fare ancora di più. Se aumenterà il peso della Lega nel parlamento regionale sarà anche più facile pesare di più". Lo ha detto ai giornalisti il leader della Lega Matteo Salvini a Palermo. Sull'operato del presidente della Regione Nello Musumeci, Salvini ha risposto in modo secco: "Un buon governatore":

"Sono qua a fare il punto su una Lega che cresce, come tesserati, come amministratori locali, che sta viaggiando fortissimo, tra le prime in Italia per firme sui referendum sulla giustizia. Sse ci sono parlamentari nazionali e regionali, sindaci che chiedono di entrare per me è motivo di orgoglio. Ne parlo con i dirigenti del movimento visto che per noi il territorio esiste, non siamo un partito di plastica o che vive su internet". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Palermo per la riunione del direttivo siciliano del partito, dopo l'incontro con gli ormai ex Italia Viva Luca Sammartino, deputato regionale, e Valeria Sudano, senatrice, che oggi dovrebbero passare alla Lega. "Sono qua per spiegare, ascoltare, per confrontare e poi crescere - ha aggiunto Salvini - L'obiettivo è governare questa splendida terra e quindi conto sul fatto che persone in gamba ci diano una mano non dobbiamo mai aver paura di crescere". Tra le new entry nella Lega, anche quella del parlamentare siracusano, Giovanni Cafeo, già ex di Italia Viva ed eletto con il Pd.