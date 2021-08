Unicredit premia start up palermitana Coloombus

Sono stati proclamati i vincitori dell'edizione 2021 di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business rivolta alle startup e PMI innovative italiane "Tech" ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech, Digital ed Innovative Made in Italy. Circa 700 le candidature giunte da neoimprenditori operanti su tutto il territorio nazionale (di cui circa 40 quelle provenienti dalla Sicilia). Per la categoria Digital si è aggiudicata la prima posizione la start up palermitana Coloombus. Attraverso l'impiego di algoritmi di intelligenza artificiale che rendono più efficienti le procedure di spedizione delle merci, Coloombus consente alle piccole aziende di autotrasportatori di far crescere la loro struttura, digitalizzando i processi e favorendo la pianificazione ottimale dei viaggi di andata e ritorno che permette il riempimento dei camion vuoti e la riduzione dell'impatto che il consumo di CO2 ha nell'ambiente. Alle aziende prime classificate UniCredit assegna un riconoscimento di 10.000 euro. Tutte le aziende selezionate accedono inoltre a specifici servizi ed opportunità della piattaforma di business di UniCredit Start Lab. Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia, ha dichiarato: "Nonostante l'attuale difficile congiuntura, si conferma la dinamicità del fenomeno delle start up innovative anche in Sicilia dove abbiamo raccolto circa 40 candidature, con una forte concentrazione nel settore digitale e nell'innovazione Made in Italy e una buona presenza femminile in tutti gli ambiti. Obiettivo di UniCredit è continuare a incoraggiare l'innovazione tecnologica e la creazione di nuove imprese innovative".