Cinque chili di marijuana sono stati trovati dai carabinieri a Giarre (Catania) nascosti in una intercapedine di un muro vicino i bagni pubblici del parco Jungo. La droga è stata sequestrata ed è stata inviata in laboratorio per le analisi chimico-qualitative. Sono in corso le attività investigative per risalire a chi detenesse lo stupefacente.