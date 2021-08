Cgil, Cisl e Uil: politica tuteli lavoratori Almaviva Palermo

"Si rischia il declino sociale, lanciamo un appello a tutte le forze politiche, istituzionali locali e nazionali e all'azienda stessa per salvaguardare il futuro di queste famiglie", lo dicono Cgil, Cisl e Uil intervenendo sulla vertenza dei lavoratori di Almaviva.. "L'annuncio di Ita Spa sulla gara per la gestione del proprio servizio di assistenza clienti svolto da ben vent'anni dai lavoratori Almaviva di Palermo e di Rende, ci lascia esterrefatti. Palermo non può perdere 570 posti di lavoro, lanciamo un appello a tutte le forze politiche, istituzionali locali e nazionali e all'azienda stessa per salvaguardare il futuro di queste famiglie", aggiungono i segretari generali Cgil Cisl Uil Palermo, Mario Ridulfo, Leonardo La Piana e Claudio Barone. "Siamo solidali e vicini a tutti i lavoratori che da anni vivono di precarietà e tanti momenti di incertezza sul futuro che viene continuamente messo in discussione dalle decisioni di grosse aziende che non guardano mai alle clausole sociali o alla garanzia della territorialità dell'appalto ma rispondono ad altre logiche. - proseguono - Il declino sociale è alle porte, e un territorio come quello palermitano non può subire questo grave contraccolpo".