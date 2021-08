Sospetto focolaio covid in una colonia estiva nel Cosentino

Un sospetto focolaio da covid 19 si sarebbe sviluppato in una colonia estiva per ragazzi nel comune di Lago, nel cosentino. Al momento risulta positivo un bambino ad un test anticovid antigienico, mentre sulla pagina Facebook del Comune è riportata la positività di un cittadino che avrebbe avuto contatti con persone ospiti della colonia.

L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha inviato sul posto un pool di sanitari per accertarsi delle reali condizioni degli ospiti della colonia e avviare tutte le procedure previste per contenere la possibile diffusione del virus.

Intanto, i medici dell'Usca stanno procedendo, con un drive-in nel territorio dell'entroterra tirrenico cosentino, ad eseguire i tamponi rinofaringei sui 90 bambini presenti nella colonia e sugli operatori, per un totale di circa 200 persone.

Si attendono nelle prossime ore i risultati del tracciamento.

Secondo le prime informazioni trapelate, sia il bambino che l'adulto positivo sono asintomatici.