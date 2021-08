Elezioni, Diventeràbellissima a Pachino gioca la carta dell'unità del Centro destra

E' previsto domani un vertice a Pachino, fra i maggiorenti del Movimento Diventeròbellissima, che fa capo al presidente Musumeci, e la base locale. E' atteso a Pachino la presenza di Gino Ioppolo e del parlamentare all'Ars, Giorgio Assenza. Secondo quanto si apprende fa fonti politiche, Db tenterà una ricucitura in extremis nel Centro destra, con l'obiettivo di non disorientare l'elettorato e con l'obbiettivo di una vittoria certa, forse senza l'auslio del ballottaggio. Il compito per Ioppolo e soci appare difficile etutto in salita, perchè nessun dei contendenti è disposto a fare un passo indietro. Per le elezioni del 10 ottobre a Pachino dovrebbero essere in corsa, Carmela Petralito, Alfredo Spiraglia, Corrado Quartarone, Salvatore Francavilla e Giordano Di Raimondo Metallo, esponente della Lega di Salvini della prima ora.