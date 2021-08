Forum famiglie di Siracusa, Sorbello: è possibile richiedere all'Inps l'assegno temporaneo per i figli

Il presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Siracusa, Salvo Sorbello, informa che è ancora possibile, presso il sito di INPS, inoltrare la richiesta di riconoscimento dell’ Assegno Temporaneo per figli.

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):

L'assegno temporaneo riguarda, lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo, nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).

L’assegno è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità: accredito su conto corrente, bonifico domiciliato presso l’ufficio postale, carta di pagamento con IBAN , libretto postale intestato al richiedente.

Per inoltrare la richiesta - ricorda Salvo Sorbello - si può cliccare su: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-temporaneo-figli-minori, ma è possibile presentare la richiesta anche tramite Caf ed Enti di Patronato.