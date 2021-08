Pachino, una montagna di spazzatura nell'isola ecologica: è vergogna

Dovrebbe essere un'isola ecologica, ma il rispetto dell'ambiente è sotto lo zero. Così Pachino si è svegliata sommersa nell'immondizia, nella rotatoria della strada che dalla città porta alla frazione di Marzamemi. La foto è stata scattata questa mattina alle 9. E come sempre la responsabilità verrà addebitata ai cittadini 'sporcaccioni' . Ma la città ha grandi lacune ed è nelle mani dei Commissari Prefettizi. Dovrebbero chiamare la Dusty e fare rimuovere questa montagna di rifiuti. E' risaputo che in questi giorni la borgata marinara è sold out per l'arrivo di turisti e vacanzieri. Migliaia di persone che scelgono Pachino per passare l'estate. Ma lo spettacolo della spazzatura è indegno.