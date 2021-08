Ragusa, al Castello di Donnafugata un altro successo per la Compagnia Godot

È ancora uno straordinario successo per la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa guidata da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna. Plauso totale non solo per la regia immaginifica e visionaria di Bonaccorso e per la sua stessa interpretazione, per la Bisegna che ha curato anche i costumi, ma per tutto il cast composto da Giuseppe Arezzi, Alessio Barone, Emma Bracchitta, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Federica Guglielmino, Sofia La Rosa, Alessandra Lelli, Francesco Piccitto, Lorenzo Pluchino. Mario Predoana, Maria Grazia Tavano, Mattia Zecchin e i piccoli Alfredo Gurrieri e Marco Cappuzzello.

L’11^ stagione di Palchi Diversi Estate al Castello continua dal 20 al 22 agosto con lo spettacolo “Con le ali dell’amore”, tratto da alcuni dei più bei sonetti d’amore di Shakespeare; poi dal 24 al 26 agosto sempre con I Giganti della Montagna e infine dal 27 al 29 agosto con il ritorno de L’Avaro di Molière. Orario spettacoli: 21.00.

Info: 339.3234452 - 338.4920769 - 327.7044022 - 328.2553313 info@compagniagodot.it. INGRESSO €.15 (Bambini €10)