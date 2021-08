Musica, nuovo singolo per il rapper modicano Shebab Alias Lou Bandy

E' uscito il 30 luglio, in collaborazione con Isulafactory, il nuovo singolo di Shebab Alias Lou Bandy in collaborazione del producer Osi Aka Mr Coffee, il singolo è intitolato "Chiama Casa Re-Edit". Connubio molto particolare quello tra il giovane rapper modicano Shebab Alias Lou Bandy e il producer siracusano, ma residente in Belgio, Osi Aka Mr Coffee. Già al primo ascolto il pezzo suscita emozioni contrastanti tra loro, chiudendo con un finale che lascia l'amaro in bocca e la voglia di ricominciare subito l'ascolto.

Sonorità malinconiche, repentini cambi di mood che si amalgamano con un testo e delle liriche taglienti cariche di ricordi e di esperienze che sgorgano dalla penna sotto forma di flussi di coscienza. Frutto della rivisitazione di una traccia un po' più datata (prima collaborazione tra i due). "Chiama Casa Re-Edit" ci trasporta in un'atmosfera tutta sua, quasi un genere a sè, difficilmente etichettabile. Questa forse la chiave di lettura del brano e il punto di forza.

L'idea di provare a fare qualcosa di diverso pur partendo da solide fondamenta nasce proprio dalla voglia di mettersi in gioco dei due artisti e di fare qualcosa che difficilmente si trova in altri ambienti musicali. Il risultato? Una vera e propria riedizione, una sorta di "cover" del vecchio brano, che assume fisionomia sua e un'identità ben riconoscibile.