Palermo, la città nei quartieri nel libro della semiologa Maria Giulia Franco (Foto)

Lo studio del centro storico di una città è strettamente legato al concetto di stratificazione culturale avvenuta nel tempo e, per questo motivo, è un terreno interessante per la lettura dei suoi segni, per capire il significato della rappresentazione del tempo che esso manifesta. Nell’analisi di uno spazio entrano in gioco diversi fattori che dipendono dall’approccio dello studioso che si avvicina a un luogo nelle sue dimensioni, quella fisica e quella astratta. Ed è questo lo spazio dell’analisi compiuto dalla semiologa, Maria Giulia Franco, autrice del libro : Centralità ai Margini Palermo e i suoi quartieri: Cortile Cascino, l’Albergheria e il Capo) (Mohicani Edizioni, 122 Pagine, 12 Euro) in vendita in libreria e sul web in questi giorni. Disegno di copertina di Franco Donarelli. Se il punto di vista è quello dell’architetto, dell’urbanista, essi potranno leggere quello spazio secondo codici comuni a quelli del semiotico e riceveranno degli impulsi dagli stessi segni che il luogo trasmette loro. Potranno individuare delle categorie di elementi, che sono i segni del linguaggio che li accomuna a quel luogo, per potere leggere delle reti di contenuti legati ad esso. Leggeranno, così, lo spazio, cioè individuando una rete di significati collegati agli elementi fisici, come i colori, i suoni, i rumori, di quel luogo e li inseriranno in vari livelli di lettura e di comprensione. I quartieri del centro storico analizzati saranno letti e individuati come realtà quotidiane, mercati, luoghi di passaggio o teatro di strani commerci, complessi di edilizia popolare e tanto altro, nei quali, una volta immersivi dentro, camminandoci, sentendone i rumori, guardando le persone e i loro visi e le loro maniere, capiremo. Ci accorgeremo della storia che è passata su quei selciati, di chi ha abitato dietro quelle mura, chi ha costruito quelle chiese e ci chiederemo che nesso ha questo passato con la storia presente. Capiremo allora che l’identità di questi spazi nel presente ha le sue radici nella stratificazione e che ogni spazio progettato e realizzato, concretizzatosi nella realtà, è la rappresentazione di una cultura. Lo spazio in cui viviamo è in continuo divenire e subisce cambiamenti con velocità, a maggior ragione nel tempo contemporaneo. Ma se noi cerchiamo di leggere i segni del tempo nel territorio, nella città, nei quartieri, proveremo l’emozione che ci lega alle altre culture, non solo temporali ma che convivono nel presente sotto mille sembianze. Ogni luogo ci da’ un’emozione che è legata al nostro soggettivo modo di sentire che ci può far capire il linguaggio di quello spazio che può essere inteso dal piccolo elemento urbano alla forma più grande di una piazza, da un’insegna stradale all’inclinazione di un muro, dalla forma di un isolato alla direzione di una strada o di una piazza. Tutti questi sono i segni nel territorio che rappresentano la volontà di qualcuno di affermare fsqun contenuto legato alla vita politica, economica e sociale di una società. È questo è il linguaggio, nell’architettura e nell’urbanistica come nella semiotica, che rappresenta e trasferisce un contenuto nello spettatore che lo osserva, creando una comunicazione. E allora ci sarà chi sarà più attento degli altri, o forse più sensibile e, attraverso gli odori che un quartiere emana saprà capire qual è la vocazione di quello spazio, se è un mercato o se è un luogo di ritrovo dei giovani del quartiere e cioè il suo valore identitario o se, dai rumori delle macchine, degli autobus e, insieme, dagli odori che si sentono nelle diverse ore della giornata e in certe zone e creano l’atmosfera, riempiono l’aria, avvertono di trovarsi ad esempio, nel centro città, nella Palermo bene, vicino ai bar e ai ristoranti nella zona degli uffici e delle banche, nelle pause pranzo. Come quando ci si può ritrovare la sera a chiusura dei negozi, con altre luci, colori e rumori e resterà in noi la sensazione di quel luogo 4 che, a quell’ora, di quel mese, diventa così perché lì è quello, ed è solo lì. Ogni città ha luoghi e colori diversi. E ognuno di noi può coglierli con quell’approccio che ci fa leggere i volumi, che ci fa sentire in uno spazio ben preciso, che ci fa cercare i punti di riferimento quando camminiamo, quando osserviamo la città, che ci fa guardare in alto o lontano per abbracciare l’insieme, in basso, accanto, per vedere i dettagli, che ci fa sentire il bisogno di avere sempre dei punti di riferimento perché facciamo parte di uno spazio a tre dimensioni. Noi possiamo vedere lo spazio come un insieme di piani e di volumi. Possiamo capire cosa ci raccontano un decoro liberty, un muro curvo, una strada in pendenza, un prospetto nobiliare o un volume asciutto. Alcuni li colgono, altri meno. Ma non può non coglierli l’architetto o il semiotico, che leggono lo spazio che li circonda, che vivono di corrispondenze e di empatie con esso, in quel tutt’uno che è l’ambiente dell’uomo, lo spazio antropizzato che, nonostante tutto, è il frutto di un ingegno eccezionale, di una continua ricerca del proprio posto nello spazio che ci è dato ma che continuamente trasformiamo, facciamo nostro, plasmandolo sui nostri bisogni o capricci, non solo materiali e necessari ma eterei e astratti.

Valentina Mancuso