Colpo di sonno fatale, auto contro autobotte: ragazzo muore a Modica

Lo schianto stamattina intorno alle 5. Omar Mattia Hichri, 27 anni, cresciuto a Modica, figlio di madre italiana e di un tunisino, è morto sulla strada che da Modica conduce a Marina di Modica. L'incidente è avvenuto in prossimità di una semicurva, l'auto guidata dal giovane che procedeva in direzione di Modica, ha impattato contro una autobotte che si stava dirigendo verso il mare. Il ragazzo è deceduto sul colpo. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e il corpo della vittima e' stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Maggiore di Modica per l'ispezione cadaverica. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Modica per i rilievi. Il giovane era tornato a Modica a trovare i parenti, si era da qualche tempo trasferito al nord. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, Omar Mattia, avrebbe avuto un colpo di sonno.