Palermo, malato di covid si lancia dal terzo piano dell'ospedale Villa Sofia

Un paziente ricoverato in terapia subintensiva respiratoria per malattia da SARS CoV2 si è suicidato buttandosi dal 3 piano dell'ospedale Villa Sofia-Cervello. La tragedia si è consumata in pochi secondi nonostante l'intervento degli operatori sanitari. La direzione strategica esprime "vivo cordoglio ai famigliari". Sono in corso le indagini. "Nel massimo rispetto della dolorosa vicenda umana e della privacy delle persone coinvolte l'azienda non fornirà altri particolari", si legge in una nota.