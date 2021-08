Sicilia, Faraone e D'Agostino: "Buona fortuna a chi lascia Italia Viva"

"In Sicilia ci siamo ripromessi di aggregare tutte le forze riformiste, liberali e popolari che stanno sostenendo con forza e convinzione l'operato del governo europeista ed atlantista guidato da Mario Draghi e continueremo a farlo con convinzione. Lo spazio politico per una forza politica con queste caratteristiche è enorme. Auguriamo a chi è incompatibile e cambia strada cercando percorsi più semplici, buona fortuna. Le vie più impervie necessitano di coerenza e coraggio ma arrivati alla meta danno maggiori soddisfazioni. Vogliamo infine ringraziare la comunità di Italia Viva per il coraggio e la coerenza che mostra ogni giorno nel difendere le proprie idee, anche quando appaiono impopolari ma utili per la collettività". Lo dicono in una nota il coordinatore regionale e presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone e il capogruppo di Iv all'Ars, Nicola D'Agostino.