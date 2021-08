Uscito da poco dal carcere, preso a Catania con 1,6 chili di cocaina

Scarcerato da pochi mesi dopo aver scontato una condanna a sette anni, D.B., 29 anni, già coinvolto nel blitz 'Colomba' che aveva disarticolato il fortino dello spaccio nell'omonima via, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania perché trovato in possesso di un panetto di oltre un chilo di cocaina pura, altre confezioni confezionate in sottovuoto, per un peso complessivo di più di 1.600 grammi, e materiale per pesare la droga.