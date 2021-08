Ragusa, al via al Castello la tredicesima edizione del "Donnafugata Film Festival"

Inaugurata martedì sera la tredicesima edizione del DonnaFugata Film Festival al castello di Donnafugata a Ragusa. Il nuovo direttore artistico, Francesco Calogero, ha presentato le novità di questa edizione ispirata come sempre ad un segno zodiacale, quest’anno l’Acquario, illustrando il programma, gli attori e i registi che saranno ospiti. Domani, giovedì 5 agosto, il DonnaFugata Film Festival propone numerose proiezioni e tanti ospiti. Ci sarà Pasquale Scimeca che per “L’isola come set” presenterà il film “L’isola in Cantata”. A seguire, attesissimo, il film “Le sorelle Macaluso” della regista Emma Dante. Sul red carpet arriveranno le attrici Donatella Finocchiaro, Serena Barone, Simona Malato, Susanna Piraino, Anita Pomario. Per le Donnafugatalks, alle 20, dagli schermi alle pagine, la presentazione del libro “Psychokiller” di Amy Pollicino.