Covid, cresce ancora la curva dei contagi nel Ragusano: 1.652 positivi

Non si ferma la curva dei contagi Covid nel Ragusano. Il report Asp del 4 agosto ufficializza 1652 positivi con un aumento, rispetto al giorno precedente, di 70 casi. Dei 1652 positivi, 1585 sono in isolamento domiciliare, 46 sono ricoverati in ospedale e 6 sono nella Rsa Covid del Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. La crescita di casi più preoccupante, nelle ultime 24 ore, si registra a Vittoria, Scicli e Comiso. Non ci sono, per fortuna, altri morti per cui i decessi, dall'inizio della pandemia, sono sempre 280. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 13 Acate, 23 Chiaramonte Gulfi, 135 Comiso, 9 Giarratana, 36 Ispica, 147 Modica, 1 Monterosso,

117 Pozzallo, 258 Ragusa, 141 Santa Croce Camerina, 141 Scicli, 578 Vittoria.