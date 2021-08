Spiagge occupate abusivamente, sgombero a Villa San Giovanni

I militari della Guardia Costiera di Reggio Calabria e dell'Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, in collaborazione con la Polizia municipale, sono intervenuti per sgomberare le spiagge destinate alla libera fruizione illecitamente occupate con attrezzature da spiaggia di vario genere come ombrelloni, sdraio e lettini.

Lo sgombero di stamattina ha interessato circa 80 mila metri quadri di litorale del versante tirrenico reggino.

"Si tratta - riferisce un comunicato - di uno dei tanti interventi programmati e compiuti nell'ambito dell'operazione nazionale Mare Sicuro, disposta dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera".