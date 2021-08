Siracusa, grande successo per lo spettacolo "Il mito di Aretusa" al Parco della Neapolis

Grande successo di pubblico per lo spettacolo “Il mito di Aretusa” che dal 17 luglio scorso rende più vive le pareti di roccia della grotta dei Cordari, della grotta del Salnitro e dell’Orecchio di Dionisio. Luoghi magici, sospesi nel tempo, grazie alla magia di musica, parole e immagini di uno spettacolo itinerante per la regia di Guglielmo Ferro. Un viaggio nella natura, nella poesia, nel mito per la perfomance più stupefacente dell’estate che in queste settimane ha attratto centinaia di spettatori e che continua ad incuriosire come mostrano le numerose prenotazioni fino al 28 agosto prossimo.

Le grotte del parco archeologico della Neapolis che diventano boschi, fiumi, cieli stellati, mare e sorgenti lasciano senza fiato gli spettatori che, oltre ad ammirare e diventare parte attiva dello spettacolo, scoprono scorci nuovi dell’area archeologica in un suggestivo itinerario tra Latomie illuminate di dorato e alberi secolari.