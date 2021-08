Vaccinazioni anti covid pure al Centro commerciale Eremo a Rosolini

Il Centro commerciale l'Eremo di Rosolini apre le porte all'Asp di Siracusa per avviare all'interno della galleria le vaccinazioni contro il covid 19. Un gesto di responsabilità del Gruppo Spadola, considerato che Rosolini è uno dei Comuni della provincia di Siracusa dove sono state inoculate il minor numeri di dosi. I rosolinesi vaccinati non superano il 30%.

Si comincia venerdì 6 agosto nella struttura di via Sant'Alessandra dalle 16 alle 20,30 e la campagna vaccinale proseguirà fino il 14 agosto. Sempre a Rosolini è possibile sottoporsi al vaccino pure nelle postazioni di piazza Garibaldi dalle 21 alla mezzanotte. Non serve la prenotazione. Vengono somministrate dosi di Pfizer e Moderna.