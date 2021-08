Fdi: colpo di mano in vigilanza Rai su Par Condicio

Protesta di Fdi in commissione di Vigilanza per il mancato rispetto dei diritti dell'opposizione. La capogruppo Daniela Santanché e il deputato Federico Mollicone hanno criticato duramente la decisione del presidente Alberto Barachini di procedere con quello che definiscono "un blitz" all'approvazione della delibera sulla par condicio. La delibera doveva essere votata nella seduta di questa sera, prima delle audizioni dei vertici Rai previste per le 20. Ma in apertura di seduta era mancato il numero legale quando proprio Mollicone aveva annunciato che sarebbe uscito dall'aula. Così, "Barachini aveva soprasseduto sul voto della delibera ma senza ricalendarizzarlo e la commissione aveva proceduto con l'inizio delle audizioni del presidente e dell'ad Rai", racconta Mollicone. Ma, "all'arrivo di altri due componenti della commissione, quando era stato raggiunto il numero legale solo per pochi minuti prima che altri lasciassero l'aula di San Macuto, Barachini ha messo al voto la delibera", in una pausa dell'audizione, tra la fine degli interventi introduttivi di Marinella Soldi e Carlo Fuortes, prima di dare spazio al dibattito con le domande dei commissari e le risposte dei nuovi amministratori della Rai. "Un comportamento - sottolinea Mollicone - gravemente lesivo delle prerogative dell'opposizione, che non ha dato modo di svolgere alcun dibattito sulla delibera sulla par condicio e che rischia di creare un grave precedente. Il presidente, invece di aggiornare la seduta per il voto ad altra data, ha praticato un vero e proprio colpo di mano, mettendo al voto con un blitz la delibera, senza alcuno spazio per il dibattito".