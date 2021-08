Lite per un parcheggio ad Aragona, 87enne rimane ferito

Un ottantasettenne disabile è rimasto ferito - i medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento gli hanno diagnosticato la frattura del femore- dopo una lite per un parcheggio, riservato ai disabili, in piazza Della Vittoria ad Aragona (Ag). I carabinieri hanno denunciato, alla Procura, per lesioni personali gravi, il presunto responsabile dell'aggressione: un pensionato di 63 anni che aveva parcheggiato l'auto nel posto riservato adi disabili. L'anziano, reclamando il posto libero per lasciare la sua vettura, è stato picchiato.