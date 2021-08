Modica, il Lions ricorda il giornalista Giorgio Buscema a dieci anni dalla scomparsa

Si terrà sabato 7 agosto 2021 alle 20,30 la presentazione del libro “C’era una volta in Sicilia” che il Lions Club Modica, presieduto da Aurelio Boncoraglio, ha ristampato per ricordare a dieci anni dalla scomparsa Giorgio Buscema, giornalista e socio fondatore del club nel 1978. L’appuntamento è presso lo slargo della chiesetta di San Nicolò Inferiore in via Grimaldi che farà da palcoscenico come un teatro all’aperto. L’attrice Carmela Buffa Calleo leggerà alcune parti del libro che sarà presentato dal critico d’arte Paolo Nifosì e dalla studiosa di tradizioni popolari Marcella Burderi che converseranno con il giornalista Marco Sammito. “C’era una volta in Sicilia”, ripercorre la vita nei riti contadini, nello svolgersi ciclico della nascita, del battesimo, del fidanzamento, delle nozze, della morte, nell'essenzialità di gesti e di comportamenti di cui spesso abbiamo perso il significato. Per questo il Lions Club ha voluto riproporre un testo che rappresenta lo spaccato del modo di vivere della gente della Contea di Modica. Il ricavato del libro sarà impegnato per sostenere le azioni di solidarietà della Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) e del Lions Club di Modica impegnato nei territori di Modica, Ispica e Pozzallo.

“Nel libro “C’era una volta in Sicilia” sono riportate foto d’epoca che mostrano costumi tipici della Contea di Modica - spiega Aurelio Boncoraglio, presidente del Lions Club Modica - testimoniano un tempo che fu, di fatica, lavoro, di una terra che lottava per sopravvivere. Ricordare oggi significa, non dimenticare le origini contadine, ma anche premiare una comunità che ha rivitalizzato il proprio territorio e valorizzato il proprio patrimonio umano e culturale per costruire un futuro degno della nostra antica storia.

Il Lions Club Modica riunisce 47 soci e svolge iniziative di solidarietà verso soggetti più deboli ed iniziative di promozione del territorio.