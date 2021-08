Palermo, lutto per l'assessore Turano: è morta la moglie Monica

E' morta la moglie dell'assessore regionale alle Attivita' produttive Mimmo Turano. Ne da' notizia Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc. "L'Udc si stringe affettuosamente all'assessore Mimmo Turano - si legge in una nota - per la prematura scomparsa della moglie, Monica. Intendo esprimere, con il cuore, un sentimento di cordoglio e di profonda vicinanza a nome di tutti, parlamentari, amministratori locali e dirigenti. In questo momento di immenso dolore, caro Mimmo, vorrei rivolgere a Dio la preghiera della nostra comunita' per la tua famiglia". Messaggi di cordoglio dal Comune di Castellammare del Golfo e da tutti gli esponenti politici della Regione siciliana.