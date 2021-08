Incidente strale mortale la scorsa notte a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita. Per cause ancora da accertare, il 14enne alla guida del suo scooter, e' caduto dopo aver perso il controllo del mezzo. Soccorso e trasportato in ospedale a Licata e' morto per le gravi ferite riportate. Per ricostruire la dinamica dell'incidente indaga la polizia.