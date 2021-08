Palamara rimosso dalla Magistratura: la battaglia continua, decisione ingiusta

“La battaglia continua. Rispetto la decisione che però ritengo ingiusta perché so per certo di non aver mai leso le prerogative del Csm. Pago perché qualcuno ha ritenuto che io mi fossi intromesso nella scelta del procuratore di Roma e per aver sostenuto posizioni evidentemente non gradite”. Cosi’ all'Adnkronos Luca Palamara dopo la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione di confermare la sua rimozione dalla magistratura. “Il mio impegno per la legalità, per l’affermazione della verità e per squarciare il velo di ipocrisia prosegue - sottolinea l’ex consigliere del Csm- Porterò il caso in Europa, in attesa di tutti gli accertamenti sul trojan tuttora in corso”.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno confermato la rimozione di Luca Palamara dalla magistratura come deciso dalla sezione disciplinare del Csm lo scorso 9 ottobre. La decisione arriva dopo l’udienza che si è svolta lo scorso 8 giugno, dove i rappresentati della Procura Generale della Cassazione avevano chiesto di confermare l'espulsione dall'ordine giudiziario. I supremi giudici hanno, dunque, rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell’ex consigliere del Csm.