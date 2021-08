Brucia la discarica di Matera, i sindaci ai cittadini: restate a casa

Dopo l'incendio scoppiato ieri nella discarica in localita' "La Martella" a Matera, i sindaci delle vicine Altamura e Gravina, in provincia di Bari, hanno lanciato l'allarme ai loro concittadini. "L'aria che stiamo respirando e' terribile - ha scritto sui social il sindaco di Altamura, Rosa Melodia -, lo affermo anche se non abbiamo i risultati dell'Arpa. Tenete chiuse le finestre e se potete restate a casa. Mi assumo la responsabilita' di quello che sto scrivendo". Stesso invito e' arrivato dal sindaco di Gravina Alesio Valente. Ieri, infatti, si e' svolto un tavolo della sicurezza a cui ha partecipato anche Melodia su invito del prefetto di Matera Rinaldo Argentieri in cui e' stata sottolineata la necessita' di "monitoraggio dell'aria in tutto il territorio compreso tra Matera, Altamura e Gravina soprattutto da parte di Arpab (Agenzia per la protezione ambiente della Basilicata, ndr) e la Asl di Matera". La prima cittadina di Altamura ha chiesto espressamente all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Puglia, di "monitorare eventuali innalzamenti dei valori limite sul territorio altamurano". Il sindaco Valente, in ultimo, ha stigmatizzato durante una diretta sui social un passaggio fatto dal sindaco di Matera ai suoi concittadini: "fortunatamente il vento spira verso Gravina e Altamura e non ci sono problemi per i fumi provenienti dalla discarica", ha riportato. "L'ambiente e' uno solo - ha sottolineato il primo cittadino di Gravina - mi auguro corregga il tiro e che faccia attenzione perche' la discarica e' nel suo comune ed e' giusto che intervenga con forza".