Palermo, Musumeci: "Finalmente aperto il Giardino Orleans"

Riapre il giardino Orleans dopo un lungo contenzioso con la ditta Lauricella chiuso l'anno scorso con un accordo dal governo Musumeci. A scoprire la targa stamani il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso di una cerimonia. "Il precedente governo stranamente non era interessato agli uccelli - ha detto Musumeci - Siamo contenti di avere riaperto il parco dove ci sono 350 esemplari di uccelli, 70 specie animali diverse, oltre a pesci e tartarughe che ora sono di proprietà della Regione". "Ogni mattina 6 persone terranno in ordine le gabbie e il giardino, gli animali sono curati dall'Istituto zootecnico mentre la flora dal Corpo forestale", ha aggiunto Musumeci. Il giardino sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 tranne il lunedì, con ingresso libero per due mesi mesi "poi pensiamo a una tariffa simbolica", ha proseguito il governatore.