L'omicidio di Ninni Cassarà 36 anni dopo, a Palermo la polizia lo ricorda

La Polizia di Stato domani, in occasione del 36esimo anniversario dell'uccisione del vice questore Antonino Cassarà e dell'agente Roberto Antiochia, due figure simbolo della lotta alla mafia nella Palermo degli anni '80, ricorderà il loro sacrificio con la deposizione di una corona d'alloro alla stele di piazza Giovanni Paolo II. Alla cerimonia, in programma alle 9, parteciperà il questore del capoluogo siciliano, Leopoldo Laricchia, i familiari e le autorità civili e militari. A seguire, alle 9.45, una messa di suffragio sarà celebrata nella Chiesa del SS. Salvatore di corso Vittorio Emanuele da padre Massimiliano Purpura, cappellano della Polizia di Stato. Antonino Cassarà, vice capo della Squadra mobile di Palermo, e l'agente Roberto Antiochia condivisero parte della loro vita professionale raggiungendo importanti successi nella lotta alla criminalità organizzata. Insieme trovarono anche la morte in viale Croce Rossa, quando furono raggiunti a pochi passi dall'abitazione del funzionario di Polizia da una gragnuola di colpi di kalashnikov esplosi da un commando appostato nei piani del palazzo di fronte. "In quegli anni difficili e scomodi per gli uomini dello Stato, Antonino Cassarà rappresentò un naturale e abituale interlocutore per i magistrati impegnati sul fronte dell'antimafia - spiegano dalla Questura di Palermo -. Fu l'interlocutore per eccellenza della Polizia di Stato, garantendo una sicura e proficua collaborazione agli investigatori del pool, come Giovanni Falcone, impegnati nella lotta a Cosa Nostra". A lui si deve in particolare il cosiddetto 'rapporto dei 162', che costituì la prima pietra su cui fu costruito il maxi processo dell'86. Roberto Antiochia, nel 1985 fu trasferito alla Criminalpol di Roma ma appreso dell'omicidio di Montana, sebbene in congedo, chiese di tornare a Palermo per portare il suo personale aiuto agli ex-colleghi della Mobile e lavorare a fianco di Ninni Cassarà.