Tari 2021 a Pachino, Petralito: "Basta cartelle pazze, si paghi il giusto"

"La Commissione Straordinaria che gestisce il Comune di Pachino, ha adottato nei giorni scorsi, proprio in prossimità della scadenza dei termini, il nuovo Piano economico finanziario per la Tari relativo all’anno in corso. E’ stato anche approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, modificando quello esistente, che risaliva a diversi anni fa. Prendiamo atto che la Commissione - dice Carmela Petralito candidata a sindaca per CambiaMenti - dopo le tante ed in gran parte giustificate proteste suscitate dalla valanga di avvisi relativi alla Tari degli anni scorsi, si sia resa conto della necessità di mettere concretamente mano ad una materia, quella della raccolta dei rifiuti, che è di fondamentale importanza sia per la qualità della vita cittadina sia per i bilanci comunali.

Sono state anche stabilite dalla Commissione, accogliendo le proposte dei revisori dei conti, le date delle scadenze delle cinque rate per pagare la Tari 2021, fissando la prima al 30 ottobre prossimo. Non possiamo in proposito che riaffermare, in maniera chiara e forte, che ciascuno, famiglia o impresa, sia chiamato a pagare il giusto; è quindi indispensabile che i nuovi avvisi, che speriamo siano inviati in tempo utile, tengano conto dei tanti errori già evidenziati e non inneschino nuovi ricorsi, che da un lato metterebbero ancora più a rischio il bilancio comunale e dall’altro genererebbero confusione e disorientamento tra la popolazione e, quindi, si proceda subito ad eliminare tutte le incongruenze di sorta. Nei prossimi giorni evidenzieremo quelli che riteniamo i punti più qualificanti dei provvedimenti della Commissione, sia in senso positivo che negativo".