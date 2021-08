Modica, donna morta per shock anafilattico: indagato il medico di famiglia

Un medico è indagato per omicidio colposo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di una donna modicana di 60 anni deceduta per shock anafilattico a Marina di Modica. Il malore che avrebbe causato la morte si sarebbe verificato subito dopo una iniezione praticata da un familiare e contenente un antibiotico prescritto dal medico di famiglia ora indagato. L'inchiesta è stata aperta dopo la denuncia dei parenti della donna deceduta malgrado i soccorsi. Il magistrato ha ordinato l'autopsia che potrebbe dare risposte attendibili sulle cause della morte.