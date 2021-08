Mamma di Floridia morta per covid, sabato i funerali

Nelle prossime ore verrà restituita ai familiari la salma di Rosa Cannistraro, la mamma floridiana, morta lunedì pomeriggio all'ospedale di Siracusa, dopo un'agonia durata due settimane. La vittima, che aveva 59 anni, lavorava con il marito nell' isola di Malta, era tornata a Floridia per partecipare alle nozze di un familiare. Il giorno dopo la festa di ricevimento, Rosa Cannistraro si è sentita male e faceva fatica a respirare. Sono stati i medici dell'Umberto I° a sottoporla al tampone e quindi a scoprire che aveva contratto il virus. La donna ha lottato con tutte le proprie forze per superare la crisi provocata dal covid, ma non ce l'ha fatta a vincere la battaglia per la vita. I funerali della donna verranno celebrati sabato, in chiesa Madre a Floridia alle 10.