Pin up Circus arriva a Siracusa, spettacoli a Largo Aretusa dal 19 al 22 agosto

Le Pulci di Città, ovvero Brigida de Klerk e Olga Scaglione, tornano rinnovando l’appuntamento con la magia dei loro Eventi.

Tornano con lo scopo di continuare a valorizzare l’artigianato locale siciliano, ideando ed organizzando eventi itineranti in cui affiancare musica, laboratori per bambini, workshop su antichi mestieri e degustazione di prodotti tipici.

Visto il particolare momento, con la consueta fantasia, hanno ideato un format innovativo da cui e’ nato il “Pin Up Circus”, un Evento estivo dedicato alla ripartenza, al nostro dopoguerra.

Il tema proposto sarà GLI ANNI 50, GLI ANNI DEL DOPOGUERRA

A tal fine tutto l’Evento sarà caratterizzato dalla presenza di costumi, musica, auto e moto d’epoca che richiamino gli anni spensierati del boom economico del dopoguerra.

L’Evento, come da nostra abitudine, sarà rigorosamente senza alcolici.

Sotto un tendone di luci, tanti i momenti che si susseguiranno.

Prima tappa Catania, piazza Manganelli dal 16 al 18 luglio 2021

Subito dopo è la volta di Ortigia, nello splendido Largo Aretusa dal 19 al 22 agosto 2021 dalle 18 alle 24. Tanti gli appuntamenti che accompagneranno i nostri artigiani.

Si esibirà Lady Roberta Kent, che dopo aver presentato il suo libro “I Love Burlesque”, coinvolgerà il pubblico in una lezione gratuita di Burlesque.

I bambini troveranno ad aspettarli i giocolieri della Compagnia Joculares che con trampoli e birilli sapranno incantarli.

Infine la compagnia Danz Swing Officina con vestiti d’epoca ci coinvolgerà con balli Swing e Lindy Hop.

Torneremo di nuovo a Catania in piazza Manganelli dal 10 al 12 settembre e poi chissà.... Hai già il tuo vestito Pin Up?