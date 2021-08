Ragusa, Salvo Mallia (Lega): nel centro storico cittadino incuria e degrado

"Il degrado non risparmia il centro cittadino di Ragusa". Lo afferma in una nota il commissario provinciale della Lega, Salvo Mallia che accoglie le numerose segnalazioni di degrado di cittadini e commercianti della via Roma di Ragusa in merito a come si presenta il quartiere nel periodo estivo, quando tanti turisti affollano Ragusa. Un ascensore di collegamento tra la via Natalelli e la Via Roma perennemente fuori servizio mostra lo stato di incuria e degrado a pochi passi dalla Cattedrale di San Giovanni e dal Tribunale.

Lo stato in cui versa la scalinata storica della centralissima via Roma è l’esempio perfetto di quello che non si deve far trovare a turisti e visitatori oltre al danno che arreca alle poche ma importanti attività commerciali del centro storico. "Ecco perche, conclude Mallia, chiedo l’intervento immediato del Sindaco Cassì affinchè provveda a bonificare e mantenere pulito e sicuro questo importante quartiere cittadino e altresì il ripristino del funzionamento dell’ascensore comunale ormai fuori uso da mesi" .